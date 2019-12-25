В Селезневском поселении появится новое кладбище с местом для захоронения красноармейцев

Решение принял совет по топонимике Выборгского района.

Во вторник. 11 августа, в Выборгском районе прошло заседание совета по топонимике по вопросам постройки нового гражданского кладбища в Селезневском поселении. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Территория кладбища будет находиться на излучине реки Гусиной в 15 километров от Выборга: ее начали выбирать почти 10 лет назад. По словам рассказал помощника главы администрации Выборгского района Олега Лиховидова, первоначально выбранное место в районе дейсвующего кладбища в Черкасово не подошло по геодезическим причинам.

В общей сложности на кладбище будут располагаться 3 земельных участка площадью 7, 17, и 3,5 га. На территории разместят 23760 могил, включая захоронения недавно обнаруженных останков советских воинов.

Кроме того, у мест захоронения разместят парковки, несколько часовен, административно-хозяйственное здание, дорожки и совещение.

Ранее мы рассказали о том, что представители Выборга присоединятся к шествию в честь Дня воинской славы в сентябре.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО