Представители Выборга присоединятся к шествию в честь Дня воинской славы в сентябре

Мероприятия пройдут у Разорванного кольца и на Пискаревском кладбище.

В четверг, 3 сентября, во Всеволожском районе Ленинградской области пройдет эстафета вечного огня и мероприятие "Памяти и славы рубежи", посвящённые Дню воинской славы с участием ветеранов и молодежи региона. К празднованию присоединится и делегация из Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации со ссылкой на пресс-службу администрации Ленинградской области.



Акция "Памяти и славы рубежи", начнется у мемориала "Разорванное кольцо" на Дороге Жизни. Помимо выборжан, в торжественном шествии будут задействованы представители Луги, Тихвина и Гатчины.



Эстафета вечного огня стартует на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге: там пройдет возложение цветов, после чего участники выдвинутся в сторону Дороги Жизни на образцах исторической техники.



Кроме того, у мемориала "Разорванное кольцо" пройдет концерт, в ходе которого прозвучат литературно-музыкальные композиции и состоятся театрализованные представления. В конце программы небо украсят искры салюта.



Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе продолжают обследовать воинские захоронения.



Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО