В Выборгском районе продолжают обследовать воинские захоронения

За лето поисковики нашли останки 80 солдат Красной армии и одного финна.

В 2020 году в Выборгском районе возобновилась работа поисковых отрядов по выявлению и исследованию воинских захоронений. Специалисты будут собирать сведения о погибших героях, участвовавших в советско-финляндской и Великой Отечественной войнах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

По словам главного специалиста комитета по молодежной политике региона, координатора местных поисковых отрядов Германа Сакса, на этот раз мероприятия, для осуществления которых необходимо разрешение на выход в лес, были отложены на середину июня в связи с эпидемией COVID-19. Уже через месяц поисковикам удалось исследовать останки восьмидесяти красноармейцев и одного финского военнослужащего. Кроме того, были установлены имена двух человек.,

Мы надеемся, что осенью сможем захоронить воинов со всеми почестями и увековечить имена погибших при защите Отечества. отметил Герман Сакс

В данный момент на территории района происходят работы на двух найденных недавно захоронениях: их ведут поисковые отряды "Красный выборжец" и "Советский патриот". В дальнейшем они будут поставлены на учет, а место обнаружения благоустроят.

Всего в 2020 году планируется обследование девяти воинских захоронений. Как сообщил заведующий выставочным залом "Выборг - город воинской славы" Владимир Быкачев, большинство работ развернется вблизи поселка Каменка, деревни Владимировка, поселка имени Калинина и Чулкова.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге прошло мероприятие "Героев помним имена".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Каменногорское городское поселение"