В Выборге прошло мероприятие “Героев помним имена”

Почетным гостем стал участник парада Победы 1945 года.

В рамках проекта "Солдаты памяти" прошло мероприятие "Героев помним имена". В честь этого события из Санкт-Петербурга прибыли ветеран 30-го гвардейского стрелкового корпуса, участник парада 1945 года в Ленинграде Игорь Морштейн и председатель совета ветеранов Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Герой Российской Федерации Анатолий Зайцев.

Также на мероприятии присутствовали глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько, городские депутаты Михаил Макаров и Анатолий Смольянинов. Вместе с руководителями Выборгского района гости возложили цветы к стеле "Выборг-город воинской славы".

Выборг — это особый город для нашего корпуса, для нашей дивизии, которая освобождала его. Мы рады были, что были живы. Дивизия и весь корпус пешком прошел с Прибалтики до Ленинграда для того, чтобы участвовать в параде Победы. - вспоминает Игорь Морштейн.

Затем гости отправились на встречу с главой Дмитрием Никулиным, где поговорили о роли патриотизма и о том, как меняется облик Выборга. Также в рамках мероприятия состоялась экскурсия по выставочному залу "Выборг - город воинской славы", после чего прошла презентация книг, посвященных 75-й годовщине Великой Победы.

В свет вышли: книга - энциклопедия "Солдаты победы на Выборгской земле", где собраны биографии героев Советского союза, "Книга Памяти", которая содержит описания и фотографические материалы о 127 воинских захоронениях на территории Выборга, "85 лет на службе Отечеству", где изложена история 30-го Гвардейского корпуса и его ветеранов.

Руководителем данного проекта выступил директор МБУ "Городской информационный центр", депутат МО "Город Выборг" Анатолий Смольянинов.

В этих книгах, которые сегодня представлены, замерла история в событиях, в лицах. И те подразделения, которые здесь сражались, те солдаты, которые служили в этих подразделениях — это частица жизни нашего города Выборга. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район".

Депутат МО "Город Выборг" Михаил Макаров поблагодарил гостей Северной столицы и тех, кто был причастен к выходу книг, за патриотическую работу. По мнению депутата, именно благодаря таким неравнодушным людям наш город имеет громкое звание "город воинской славы".

От всего сердца выражаю благодарность Анатолию Смольянинову, Владимиру Остапчуку, Владимиру Быкачеву и всем тем, кто вложил колоссальные личные силы в подготовку этих книг. Сохранение памяти о героях Родины – важная и кропотливая работа, направленная во благо и призванная приумножать подвиги среди подрастающего поколения. Михаил Макаров, депутат МО "Город Выборг".

В рамках мероприятия Дмитрий Никулин вручил награду Анатолию Смольянинову "За активную патриотическую деятельность". Также медалью Союза городов воинской славы были награждены председатель районного совета ветеранов Владимир Остапчук и руководитель выставочного зала "Выборг - город воинской славы" Владимир Быкачев.