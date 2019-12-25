В Выборгском районе увековечат память почетного гражданина

На стене дома, в котором проживал Александр Саенко, появится почетная доска.

Во вторник, 11 августа, участники совета по топонимике Выборгского района об увековечивании памяти участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Александра Саенко. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Решение об установке мемориальной доске на доме №22 по проспекту Ленина, где проживал Александр Саенко, было принято членами общественного Совета. Инициатива принадлежит сотрудникам выборгской Пограничной службы.

Отметим, что на доме уже есть доска, увековечивающая память другого почетного гражданина Выборга - Петра Ладанова. Поскольку здание относят к историческим объектам, перед установкой второй доски необходимо получить одобрение областного комитета по культуре.

Александр Саенко участвовал в обороне Заполярья в составе 310-го пушечно-артиллерийского полка, а затем был направлен на 3-ий Украинский фронт. После окончания войны был награжден двумя боевыми орденами и шестнадцатью медалями СССР, а также орденом за участие в освобождении Болгарии.

После отставки Саенко стал старшим научным сотрудником Выборгского краеведческого музея, ответственным секретарем Выборгского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО