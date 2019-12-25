Светогорск войдет в программу развития малых городов

Там запланировано строительство шести новых объектов.

Правительство Ленинградской области планирует реализовать программу развития исторических населенных пунктов в семи городах. В список вошел и Светогорск. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на слова губернатора региона Александра Дрозденко.

Планируется, что программа будет действовать в течение 5 лет при поддержке специально созданной рабочей группы. В ее рамках пройдет благоустройство общественных территорий, строительство социальных и спортивных объектов, строительство дорог и расселение аварийных домов.

Помимо Светогорска, участие в программе примут Ивангород, Пикалево, Сясьстрой, Сланцы, Шлиссельбург и Новая Ладога. Город в Выборгском районе обзаведется шестью новыми объектами.

Отметим, что во всех городах исторического значения активными темпами идет процесс обустройства зон отдыха, смотровых, детских, спортивных площадок и парковок.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти разработают проекты капремонта двух дорог – в Приозерском и Выборгском районах.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области