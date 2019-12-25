В Ленобласти разработают проекты капремонта двух дорог – в Приозерском и Выборгском районах

На это выделено 54 миллиона рублей.

В Ленинградской области разработают проекты капитального ремонта участков двух автомобильных дорог регионального значения. Закупки для определения компаний, которые проведут работы, разместил комитет государственного заказа 47-го региона.

Речь идет о дороге "Торфяное - Отрадное - Заостровье" (участок км 8+700 - км 19+560) в Приозерском районе и "Комсомольское - Приозерск" (участок км 30+000 – км 40+000, всего, соответственно, 10 км) в Выборгском.

Специалистами предстоит собрать необходимые данные, разработать проекты, получить на них положительные заключения государственной экспертизы.

Срок завершения работ в отношении трассы "Комсомольское - Приозерск" - 20 ноября следующего года, а "Торфяное - Отрадное - Заостровье" – 20 октября также следующего года.

На оба эти проекта из областного бюджета выделяется около 54 миллионов рублей.

Заявки для участия в открытых конкурсах на определение исполнителей работ принимают до 31 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге начинается ремонт участка Малоохтинской набережной.

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