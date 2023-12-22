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В Выборгском районе со 2 марта закроют проезд на двух проспектах
Сегодня, 11:49
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В Выборгском районе со 2 марта закроют проезд на двух проспектах

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Специалисты будут ремонтировать трамвайные пути.

В Выборгском районе со 2 марта закроют проезд на двух проспектах. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

С 2 марта по 30 апреля водители не смогут проехать по проспекту Просвещения на пересечении с проспектом Культуры. На этом участке будут проходить работы по ремонту трамвайных путей.

С 3 по 23 марта в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей ограничивается движение транспорта по проспекту Энгельса от проспекта Просвещения до улицы Шостаковича.

Ранее мы писали, что на проспекте Пятилеток нетрезвая водительница покусала инспектора ДПС.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгский район, проспект просвещения, проспект энгельса, ремонт трамвайных путей, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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