На проспекте Пятилеток нетрезвая водительница покусала инспектора ДПС

В отношении петербурженки составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования) и возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В Невском районе Петербурга 25 февраля нетрезвая водительница автомобиля Mazda 1978 года рождения покусала сотрудника ДПС при задержании. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Информация о "нетрезвой водительнице, заблокировавшей проезд во двор, которая скандалит", поступила около 23:45 в воскресенье. К дому 5 по проспекту Пятилеток приехали инспекторы ДПС ОСБ ГИБДД. В момент, когда на женщину надевали наручники, она укусила полицейского, а после начала царапаться и толкаться. За несколько часов оформления "злодейка обещала проблемы всем, до кого дотянулся ее язык", – инспекторам, очевидцам и водителю эвакуатора.

В отношении петербурженки составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования) и возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Машину поместили на специальную стоянку.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту ДТП в Выборгском районе, в котором погибла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор