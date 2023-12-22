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На проспекте Пятилеток нетрезвая водительница покусала инспектора ДПС
Вчера, 22:59
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На проспекте Пятилеток нетрезвая водительница покусала инспектора ДПС

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В отношении петербурженки составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования) и возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В Невском районе Петербурга 25 февраля нетрезвая водительница автомобиля Mazda 1978 года рождения покусала сотрудника ДПС при задержании. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте". 

Информация о "нетрезвой водительнице, заблокировавшей проезд во двор, которая скандалит", поступила около 23:45 в воскресенье. К дому 5 по проспекту Пятилеток приехали инспекторы ДПС ОСБ ГИБДД. В момент, когда на женщину надевали наручники, она укусила полицейского, а после начала царапаться и толкаться. За несколько часов оформления "злодейка обещала проблемы всем, до кого дотянулся ее язык", – инспекторам, очевидцам и водителю эвакуатора. 

В отношении петербурженки составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования) и возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Машину поместили на специальную стоянку.

Ранее мы рассказывали о том, что по факту ДТП в Выборгском районе, в котором погибла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: нетрезвый водитель, проспект пятилеток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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