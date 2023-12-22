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По факту ДТП в Выборгском районе, в котором погибла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело
Сегодня, 22:04
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По факту ДТП в Выборгском районе, в котором погибла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело

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На место ДТП, помимо сотрудников ГИБДД, прибыли следователи УМВД России по Выборгскому району Ленобласти.

В среду, 28 февраля, в поселке Приветнинское Выборгского района произошло смертельное ДТП с участием школьницы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, сегодня, около 17:00, 77-летний водитель Suzuki SX4 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 12-летнюю школьницу. Ребенок скончался от полученных травм.

На место ДТП, помимо сотрудников ГИБДД, прибыли следователи УМВД России по Выборгскому району Ленобласти. По результатам осмотра возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителя доставили в полицию для проведения необходимых процессуальных действий.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан 16-летний житель Волосово, устроивший ДТП с полицейским автомобилем.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: возбуждено уголовное дело, ленобласть смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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