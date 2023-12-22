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В Ленобласти 28 февраля произошли два смертельных ДТП
Сегодня, 20:00
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В Ленобласти 28 февраля произошли два смертельных ДТП

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Аварии случились в Выборгском и Тосненском районах.

В Ленобласти сегодня, 28 февраля, в течение 2,5 часа произошли два серьезных ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

В поселке Приветнинское Выборгского района 77-летний водитель Suzuki SX4 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 12-летнюю девочку. Ребенок скончался на месте аварии. Полиция проводит по данному факту проверку.

Помимо этого, в поселке Форносово Тосненского района мужчина 1947 года рождения не справился с управлением Suzuki Grand Vitara и съехал в кювет. Водитель автомобиля погиб, его пассажирка, женщина 1975 года рождения, госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. 

Отмечается, что у правоохранителей есть основания полагать, что мужчина скончался еще до совершенного им ДТП. 

Ранее на Piter.TV: задержан 16-летний житель Волосово, устроивший ДТП с полицейским автомобилем.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: автомобиль съехал в кювет, в дтп сбили ребенка, ленобласть смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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