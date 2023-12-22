Задержан 16-летний житель Волосово, устроивший ДТП с полицейским автомобилем

Водительских прав у несовершеннолетнего нет, автомобиль на учете ГИБДД не состоит.

В Волосовском районе Ленобласти задержан водитель, устроивший ДТП с полицейским автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе патрулирования у дома 2 в деревне Ивановское нарядом ДПС была предпринята попытка остановки автомобиля "ВАЗ", водитель которого отказался выполнить законное требование об остановке, и пытался скрыться.

Было организованно преследование автомобиля, в ходе которого водитель не справился с управлением и совершил наезд на сугроб, в результате чего, патрульный автомобиль совершил наезд на "ВАЗ". После аварии водитель выскочил из автомобиля и попытался скрыться в лесополосе, однако был задержан полицейскими.

За рулем авто находился 16-летний первокурсник техникума, житель Волосово. В результате ДТП пострадавших нет. Водительских прав у несовершеннолетнего нет, автомобиль на учете ГИБДД не состоит. Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Составлены несколько административных протоколов.

Ранее в Ленобласти полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем.

Видео: МВД