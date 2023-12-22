В Ленобласти полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем

Пытаясь скрыться, водитель грубо нарушал ПДД, создавая при этом аварийные ситуации.

В Ленинградской области полицейские применили оружие для остановки машины с нетрезвым водителем. Об этом рассказали в МВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 24 февраля на Таллинском шоссе у деревни Анташи в Волосовском районе сотрудниками ГИБДД в рамках проводимого профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель" попытались остановить автомобиль Lada Largus. Водитель транспортного средства требования полицейских проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Пытаясь скрыться, водитель грубо нарушал ПДД, создавая при этом аварийные ситуации. Во время преследования инспектор ГИБДД сделал предупредительный выстрел вверх, а после – несколько по колёсам. Автомобиль съехал в кювет, при этом, водитель заблокировался внутри автомобиля. При попытке полицейского разблокировать двери машины водитель начал движение, задев правоохранителя. Сотруднику ГИБДД удалось сразу же остановить автомобиль и задержать нарушителя. За рулем находился 29-летний неработающий житель поселка Сельцо. Он находился в алкогольном опьянении.

Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи продолжил несение службы. Водитель был доставлен в полицию, где в отношении него составлено несколько административных протоколов. Также материалы будут переданы в следственные органы для принятия решения о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности за применение насилия в отношении полицейского.

В январе в Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задержали 14-летнего водителя за рулём "ВАЗа".

Видео: МВД