В Ленобласти полицейские с погоней и стрельбой задержали 14-летнего водителя за рулём "ВАЗа"

Также в салоне автомобиля находились парень и девушка, знакомые нарушителя. Все они были доставлены в отдел полиции.

Сотрудники полиции Бокситогорского района применили табельное оружие для задержания нарушителя ПДД. За рулём оказался 14-летний житель Тихвина, сообщили в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе патрулирования у дома 70 по улице Карла Маркса в городе Тихвин Ленинградской области нарядом ДПС был замечен автомобиль "ВАЗ" с нарушением правил тонировки. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал и продолжил движение. Было организовано преследование автомобиля. Пытаясь скрыться от полицейских, водитель автомобиля во время движения неоднократно создавал аварийные ситуации на дороге.

В ходе преследования, на 439 километре автодороги "Вологда – Новая Ладога" полицейскими было применено табельное оружие. Инспектор ДПС произвел три прицельных выстрела в сторону автомобиля правонарушителя, после чего "ВАЗ" вылетел на обочину.

Нарушителем оказался 14-летний подросток, житель города Тихвин, не имевший права управления транспортным средством. Также в салоне автомобиля находились парень и девушка, знакомые нарушителя. Все они были доставлены в отдел полиции.

Предварительно установлено, что автомобиль принадлежит матери правонарушителя и подросток воспользовался им без спроса. Составлены административные протоколы.

Около месяца назад сотрудники полиции с погоней задержали пьяного водителя в Подпорожье.

Фото и видео: МВД