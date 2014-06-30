Главный инженер локомотивного депо Волховстроевского отделения привлечен к уголовному делу

Ранее на махинациях со страховкой он заработал 238 тыс. рублей.

На основе информации, предоставленной со стороны Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Один из фигурантов – главный инженер локомотивного депо Волховстроя, – сообщают в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как говорят в ведомстве, злоумышленник предоставил в отделение фонда пенсионного и социального страхования подложные документы. Махинация производилась с целью оформления льготной пенсии, благодаря которой бывший главный инженер за период с ноября 2023-го года по июль 2024-го незаконно получил более 238-ми тыс. рублей.

Расследование данного уголовного дела поставлено на учет в прокуратуре. О других фигурантах в настоящий момент времени в ведомстве не сообщали.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мошенники начали использовать поддельные приказы ФСБ

Фото: Piter.TV