В Петербурге мошенники начали использовать поддельные приказы ФСБ

Жертве поступает звонок или сообщение от имени руководителя в нерабочее время.

В Петербурге мошенники использовали поддельные приказы ФСБ России. Это – один из вариантов схемы "Звонок от руководителя", сообщили в ГУ МВД России по региону 7 октября.

Жертве поступает звонок или сообщение от имени руководителя в нерабочее время с предупреждением, что с ней свяжется "куратор от силовиков" или "представитель вышестоящей компании, головного офиса". Для правдоподобности используются дипфейки, которые созданы с помощью искусственного интеллекта, подменные телефонные номера и липовые документы.

Фейковый руководитель указывает на большую важность задачи, срочность, секретность или большие риски для компании. Так, подчиненный в стрессе лишается способности критически мыслить и отдает мошенникам деньги.

Что делать? Не торопитесь и не паникуйте. Вывести из равновесия – это задача мошенника. Не надо ему помогать. Обратите внимание на адрес, телефон и аккаунт отправителя. Если обычно начальник вам звонит по мобильной связи, а сейчас в мэссенджере – это повод насторожиться. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Также рекомендуется следить за деталями – необычным приветствием, грамматическими ошибками. Помимо этого, могут появиться непривычные требования. Стоит связаться с юридическим отделом, службой безопасности или перезвонить руководителю по стандартному каналу связи.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилая жительница Петербурга передала курьеру мошенников более 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти