Пожилая жительница Петербурга передала курьеру мошенников более 1 млн рублей

Курьером оказался 18-летний москвич.

В Московском районе задержали курьера мошенников, которые обманули пожилую женщину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 октября обратилась 77-летняя пенсионерка, проживающая в квартире дома 31 по Витебскому проспекту, с заявлением о том, что 3 октября ей на мобильный телефон позвонил неизвестный. Злоумышленник под предлогом "обеспечения сохранности денежных средств" петербурженки убедил ее передать курьеру более 1 млн рублей.

В тот же день около дома 30 по Невскому проспекту правоохранители по подозрению в совершении этого преступления задержали 18-летнего жителя Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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Фото: Piter.TV