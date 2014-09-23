Серийную телефонную мошенницу из Колпино осудили на 7 лет лишения свободы

Ранее злоумышленница обманула пенсионерку на 1,2 млн. рублей.

Сегодня Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении женщины, которую ранее признали виновной в совершении ряда преступлений. В целях личного обогащения обвиненная неоднократно обманывала людей по телефону, – следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Согласно версии следствия, не ранее 2-го ноября 2022-го года фигурантка уголовного дела обманом приобрела у пенсионерки порядка 1,2 млн. рублей. Действуя в составе преступного сговора, она, представившись внучкой потерпевшей, запросила у той большую сумму денег, якобы чтобы возместить сумму ущерба от ДТП.

Наряду с данным инцидентом женщина обвиняется в ряде аналогичных преступлений. Ею был нанесен ущерб еще пятерым людям. В ходе мошеннических операций фигурантка уголовного дела обманом приобретала от 110-ти до 400 тыс. рублей. В связи с этим суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 7 лет в ИК общего режима. Она начнет отбывать срок, когда дочери исполнится 14 лет.

Ранее мы сообщали, что мошенники похитили у пожилой петербурженки 700 тыс. рублей.

Фото: pxhere.com