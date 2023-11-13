Мошенники похитили у пожилой петербурженки 700 тыс. рублей

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В Кировском районе полицейские задержали местного курьера мошенников, который обманул пенсионерку. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 3 октября в полицию обратилась 89-летняя жительница дома 78 по проспекту Ветеранов и сообщила, что передала неизвестному под предлогом о якобы "декларировании денежных средств" 700 тыс. рублей. Вечером в тот же день был пойман подозреваемый в совершении этого преступления – 23-летний молодой человек.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала курьера мошенников, обманувших пожилую петербурженку на 490 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV