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Полиция задержала курьера мошенников, обманувших пожилую петербурженку на 490 тыс. рублей
Сегодня, 11:30
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Полиция задержала курьера мошенников, обманувших пожилую петербурженку на 490 тыс. рублей

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Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители Выборгского района задержали курьера мошенников, которые обманули пенсионерку. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 29 сентября обратилась 86-летняя женщина, проживающая в доме 11 по Поэтическому бульвару, с заявлением о том, что 27 сентября ей позвонил неизвестный, убедивший передать 490 тыс. рублей мужчине под предлогом "обеспечения  сохранности денежных средств". Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Около дома 78 по проспекту Ветеранов 1 октября по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 31-летнего петербуржца. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержали курьеров, обманувших пенсионеров на 760 тыс. рублей в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, поэтический бульвар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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