Полиция задержала курьера мошенников, обманувших пожилую петербурженку на 490 тыс. рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители Выборгского района задержали курьера мошенников, которые обманули пенсионерку. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 29 сентября обратилась 86-летняя женщина, проживающая в доме 11 по Поэтическому бульвару, с заявлением о том, что 27 сентября ей позвонил неизвестный, убедивший передать 490 тыс. рублей мужчине под предлогом "обеспечения сохранности денежных средств". Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Около дома 78 по проспекту Ветеранов 1 октября по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 31-летнего петербуржца.

Ранее мы рассказывали о том, что задержали курьеров, обманувших пенсионеров на 760 тыс. рублей в Петербурге.

Фото: Piter.TV