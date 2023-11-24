Полиция задержала курьеров, обманувших пенсионеров на 760 тыс. рублей в Петербурге

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские Приморского района задержали двух курьеров, которые обманули пенсионеров с Богатырского проспекта и Камышовой улицы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 30 сентября.

Вечером 23 сентября в полицию обратилась 84-летняя жительница дома 23к1 по Планерной улице с информацией о том, что в тот же день около входа в магазин в доме 35 по Богатырскому проспекту она передала незнакомому курьеру "от силовых структур" 300 тыс. рублей. Уже 27 сентября на Беговой улице по подозрению в этом преступлении был задержан 37-летний житель Набережных Челнов.

Также 28 сентября с аналогичным заявлением к правоохранителям обратился 85-летний житель дома 30к1 по Камышовой улице, сообщивший, что под предлогом "обеспечения сохранности сбережений" он передал курьеру мошенников 461,6 тыс. рублей. Ночью того же дня полиция задержала 21-летнего жителя Гатчины.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее на Piter.TV: мошенники обманули петербургского ученого на 990 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV