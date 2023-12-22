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Схрон оружия обнаружен в Выборгском районе в ходе расследования дела об убийстве юриста
Сегодня, 18:20
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Схрон оружия обнаружен в Выборгском районе в ходе расследования дела об убийстве юриста

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Обвиняемым – заказчику и исполнителю – вменили п. "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33 и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму) соответственно.

Во вторник, 27 февраля, сотрудники уголовного розыска Главка, в рамках отработки уголовного дела после покушения на 58-летнего адвоката, в гараже на Глухарской улице, который принадлежит 51-летнему подозреваемому, обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Результаты полицейской работы по данному факту будут переданы в следственные органы, расследующие покушение на убийство.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Напомним, в полицию Выборгского района 20 февраля поступила информация о ранении 42-летнего водителя Toyota Camry у дома 7 по Выборгскому шоссе. Пострадавшего госпитализировали, и 22 февраля он скончался в больнице. Были возбуждены уголовные дела по ст. 30, 105 УК РФ (покушение на убийство).

Оперативники выяснили, что мужчина стал жертвой нападения по ошибке. Владельцем Toyota Camry является 58-летний адвокат. 

Обвиняемым – заказчику и исполнителю – вменили п. "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33 и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму) соответственно. Их задержали 22 февраля, в тот же день – заключили под стражу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: выборгский район, заказное убийство, схрон боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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