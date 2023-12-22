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В Петербурге скончался водитель, в которого выстрелили у гимназии на Выборгском шоссе

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Киллер подошел к мужчине со спины и совершил выстрел из огнестрельного оружия в затылок.

В Петербурге 22 февраля ушел из жизни 42-летний водитель 58-летнего юриста, в голову которого выстрелил неизвестный утром 20 февраля у гимназии на Выборгском шоссе. Об этом пишет tg-канал SHOT.

По предварительным данным, скончавшийся являлся водителем адвоката и во вторник отвозил его детей в школу. Киллер подошел к мужчине со спины и совершил выстрел из огнестрельного оружия в затылок. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело

В tg-канале "Mash на Мойке" сообщили, что юрист ранее владел компанией "Торис", занимавшейся оптовой торговлей непродовольственными товарами. Организацию признали банкротом.

Ранее на Piter.TV: суд Петербурга не стал арестовывать женщину, обвиняемую в убийстве знакомой в Кудрово.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: выборгское шоссе, наемный убийца, умер водитель
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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