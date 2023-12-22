"Целью" киллера с Выборгского шоссе был владелец обанкротившейся фирмы

По данным источника, еще не так давно 58-летний мужчина владел компанией "Торис", занимавшейся оптовой торговлей непродовольственными товарами.

"Целью" киллера, который выстрелил в голову 42-летнего мужчины около гимназии на Выборгском шоссе утром 20 февраля, был петербургский бизнесмен и адвокат в возрасте 58 лет. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке".

По данным источника, еще не так давно 58-летний мужчина владел компанией "Торис", занимавшейся оптовой торговлей непродовольственными товарами. Компанию признали банкротом, а ранее она имела 26 товарных знаков, связанных, в основном, с алкогольной продукцией.

Сейчас жертва наемного убийцы ведет переговоры с правоохранителями. Водитель, который пострадал при стрельбе, находится в больнице в критическом состоянии. Киллера разыскивают.

Напомним, следствие утверждает, что сегодня на Выборгском шоссе неизвестный выстрелил из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины – водителя, предположительно, подвозившего детей бизнесмена. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу