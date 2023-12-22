Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины у гимназии на Выборгском шоссе

Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СК России по г.Санкт-Петербургу.

По версии следствия, утром 20 февраля у гимназии на Выборгском шоссе неизвестный преступник по неустановленным мотивам с целью убийства произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительной информации "Фонтанки", пострадавшим оказался водитель, который вез в гимназию детей петербургского юриста.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы.

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Фото: Telegram/ ГСУ СК РФ по СПб