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Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины у гимназии на Выборгском шоссе
Сегодня, 13:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины у гимназии на Выборгском шоссе

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Потерпевший  госпитализирован в медицинское учреждение.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СК России по г.Санкт-Петербургу.

По версии следствия, утром 20 февраля у гимназии на Выборгском шоссе неизвестный преступник по неустановленным мотивам с целью убийства произвел выстрел из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший  госпитализирован в медицинское учреждение. По предварительной информации "Фонтанки", пострадавшим оказался водитель, который вез в гимназию детей петербургского юриста.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются экспертизы.

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Фото: Telegram/ ГСУ СК РФ по СПб

Теги: покушение на убийство, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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