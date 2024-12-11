На стоянке гипермаркета в Парголово молодые мигранты избили дрифтера

Потерпевшего после оказания помощи отпустили домой, а зачинщиков привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Полицейские Выборгского района проводят проверку по факту происшествия на парковке гипермаркета в Парголово. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 16 января в полицию поступила информация о драке около дома 216к1 по Выборгскому шоссе. Было установлено, что двое 22-летних горожан дрифтили на "Жигулях" на стоянке магазина. К ним подошла компания молодых людей, граждан Киргизии – двое юношей в возрасте 17 и 20 лет и 19-летняя девушка. В результате конфликта побили одного из дрифтеров.

Всех участников ссоры доставили в отдел для разбирательства. Потерпевшего после оказания помощи отпустили домой, а зачинщиков привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Ранее мы рассказывали о том, что нелегальные мигранты устроили поножовщину в съемной квартире на Непокоренных.

Фото: Piter.TV