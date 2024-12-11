Нелегальные мигранты устроили поножовщину в съёмной квартире на Непокорённых

В Санкт-Петербурге задержали троих мигрантов после конфликта с ножевым ранением

В ночь на 15 января в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент, закончившийся серьезным ранением. В 3:29 поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в одной из квартир жилого дома на проспекте Непокоренных, 49, корпус 2.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 24-летнего гражданина Узбекистана с ножевым ранением грудной клетки. Пострадавший, проживавший в городе с нарушением миграционного законодательства, был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии.

В момент происшествия в квартире также находились трое его соотечественников в возрасте 41, 31 и 24 лет. Все они были задержаны сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств случившегося. В ходе проверки было установлено, что задержанные тоже нарушили миграционные правила, в связи с чем они были привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (ч. 3) за незаконное пребывание на территории России.

На данный момент правоохранители продолжают расследование, а также рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства нападения и роль каждого из участников в этом инциденте уточняются.

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Фото: Piter.TV