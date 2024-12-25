Трехлетний малыш раскусил стеклянный бокал в Сестрорецке

Ребенку была вызвана скорая помощь.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", в ночь на 1 января в 00:04 из Сестрорецка поступил экстренный вызов. На 1-й Луговой улице ребенок трех лет разгрыз стеклянный бокал. Малышу была вызвана скорая помощь.

В 00:30 в Филатовскую детскую больницу доставили полуторагодовалого мальчика. В квартире на проспекте Королева он уронил на ногу банку с кукурузой, в результате чего повредил палец левой ноги, под ногтем образовался кровоподтек.

Ту же больницу 1 января пополнил 15-летний подросток. Его нашли без сознания в квартире на улице Брянцева, лежащим в луже рвотных масс. Юношу госпитализировали в реанимацию, обстоятельства инцидента уточняются.

В 6 утра в Детскую больницу №19 имени Раухфуса доставили 17-летнего жителя Петербурга с переломом носа и алкогольным отравлением. По его словам, он был избит неизвестными у метро "Ладожская". От госпитализации он отказался и уехал домой с матерью.

Еще один 17-летний петербуржец около 4 утра на улице Корнея Чуковского вступил в драку с неизвестным, который нанес ему ножевое ранение в правую кисть. После перевязки в Педиатрическом университете его отпустили домой. Полиция проводит проверку.

В Киришском районе Ленобласти полуторагодовалый ребенок из деревни Кусино проглотил краску для волос. Малыша доставили в районную больницу с химическим ожогом слизистой рта.

Ранее мы сообщили о том, что хулиган бросил петарду в гипермаркете на улице Васи Алексеева.

Фото: Piter.TV