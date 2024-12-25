Хулиган бросил петарду в гипермаркете на улице Васи Алексеева. Эвакуированы 115 человек

Сейчас изучаются видеозаписи с камер наблюдения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вчера в 16:07 в полицию поступил сигнал тревоги из магазина на улице Васи Алексеева, где раздались звуки взрыва. Сообщалось, что кто-то подбросил петарду.

Как сообщает источник, около 15:42 неизвестный мужчина, одетый в черную одежду, на голове черная шапка с белым логотипом "Puma", вошел в магазин и бросил петарду под витрины с товарами, а затем скрылся.

Никто не пострадал. Администрация приняла решение эвакуировать 115 человек. Поврежден торговый стеллаж, но магазин продолжает работать после эвакуации. Сейчас изучаются видеозаписи с камер наблюдения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвый мужчина запустил салют в толпе в Александровском саду.

Фото: Piter.TV