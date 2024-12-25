Нетрезвый мужчина запустил салют в толпе в Александровском саду

В городе запрещен запуск пиротехнических изделий I—III классов опасности, включая фейерверки и петарды, в общественных местах.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил запустить фейерверк среди людей в Александровском саду, однако его задержали сотрудники Росгвардии. Эта информация была предоставлена пресс-службой ведомства.

Важно помнить, что в городе запрещен запуск пиротехнических изделий I—III классов опасности, включая фейерверки и петарды, в общественных местах. Запуск пиротехники недопустим в парках, скверах, на стадионах, детских площадках и рядом с большим количеством людей.

Запрещено использовать пиротехнические изделия с 22:00 вечера до 8:00 утра, кроме периода с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января. Также запрещено запускать салюты и петарды во время проведения культурных, массовых и спортивных мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что школьник подорвал урну петардой во Всеволожске.

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ