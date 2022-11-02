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Стрелявший по детской площадке на Выборгском шоссе оказался рецидивистом
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Стрелявший по детской площадке на Выборгском шоссе оказался рецидивистом

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У злоумышленника изъяли ружье ИЖ-58, числящееся как похищенное с 2015 года.

В Ленобласти мужчина обстрелял детскую площадку из охотничьего ружья. По предварительным данным, пострадавших нет, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

От жителя поселка Поляны вечером 23 апреля поступила информация о стрельбе по площадке с балкона четвертого этажа дома на Выборгском шоссе. На месте полиция задержала 44-летнего рецидивиста, он выстрелил шесть раз. 

У злоумышленника изъяли ружье ИЖ-58, числящееся как похищенное с 2015 года. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, правонарушитель помещен в ИВС. 

Мужчина привлекался к ответственности за хулиганство в 2000 и 2001 годах, однако дела прекращали. После его три раза судили за кражу, угрозу убийством и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Ранее на Piter.TV: в мужчину выстрелили из проезжавшей машины в Мурино. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгское шоссе, поселок поляны, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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