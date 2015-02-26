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В мужчину выстрелили из проезжавшей машины в Мурино
Сегодня, 10:27
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В мужчину выстрелили из проезжавшей машины в Мурино

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Стрельба, предположительно, велась из пневматического оружия.

В Мурино неизвестный на автомобиле выстрелил в местного жителя. Пострадавший доставлен в Токсовскую больницу. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", утром 20 марта 48-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением левой голени от дома 28А по Садовой улице. Стрельба, предположительно, велась из пневматического оружия. Марку и номера машины потерпевший не запомнил. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что день рождения в квартире на Ушаковской набережной завершился стрельбой. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мурино, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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