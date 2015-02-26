В мужчину выстрелили из проезжавшей машины в Мурино

В Мурино неизвестный на автомобиле выстрелил в местного жителя. Пострадавший доставлен в Токсовскую больницу.
По данным АН "Оперативное прикрытие", утром 20 марта 48-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением левой голени от дома 28А по Садовой улице. Стрельба, предположительно, велась из пневматического оружия. Марку и номера машины потерпевший не запомнил.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы рассказывали о том, что день рождения в квартире на Ушаковской набережной завершился стрельбой.
Фото: Piter.TV
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