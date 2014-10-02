  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
День рождения в квартире на Ушаковской набережной завершился стрельбой
Сегодня, 8:31
183
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

День рождения в квартире на Ушаковской набережной завершился стрельбой

0 0

Пострадал 52-летний мужчина, у него зафиксировали огнестрельные ранения головы, груди и шеи.

После застолья в Приморском районе Петербурга рецидивист открыл стрельбу и скрылся. Есть пострадавший.

По данным АН "Оперативное прикрытие", ночью 20 марта в квартире на Ушаковской набережной отмечали день рождения. Оттуда госпитализировали в Елизаветинскую больницу 52-летнего мужчину с огнестрельными ранениями головы, груди и шеи. Его поместили в реанимацию. 

Предварительно, праздник был у 39-летней хозяйки жилища. Там находился 37-летний супруг ее сестры. В ходе конфликта он пять раз выстрелил в сожителя именинницы, после чего сел в Land Rover Range Rover и уехал. Пустой автомобиль обнаружили около дома 62 по Парашютной улицы. Стрелка разыскивают. 

Уточняется, что мужчину в 2018 году судили за избиение и хулиганство. 

Ранее мы рассказывали о том, что разыскивается стрелок, который ранил знакомого на Социалистической улице из-за долгов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: стрельба, ушаковская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии