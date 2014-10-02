День рождения в квартире на Ушаковской набережной завершился стрельбой

Пострадал 52-летний мужчина, у него зафиксировали огнестрельные ранения головы, груди и шеи.

После застолья в Приморском районе Петербурга рецидивист открыл стрельбу и скрылся. Есть пострадавший.

По данным АН "Оперативное прикрытие", ночью 20 марта в квартире на Ушаковской набережной отмечали день рождения. Оттуда госпитализировали в Елизаветинскую больницу 52-летнего мужчину с огнестрельными ранениями головы, груди и шеи. Его поместили в реанимацию.

Предварительно, праздник был у 39-летней хозяйки жилища. Там находился 37-летний супруг ее сестры. В ходе конфликта он пять раз выстрелил в сожителя именинницы, после чего сел в Land Rover Range Rover и уехал. Пустой автомобиль обнаружили около дома 62 по Парашютной улицы. Стрелка разыскивают.

Уточняется, что мужчину в 2018 году судили за избиение и хулиганство.

Ранее мы рассказывали о том, что разыскивается стрелок, который ранил знакомого на Социалистической улице из-за долгов.

Фото: Piter.TV