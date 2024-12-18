Разыскивается стрелок, который ранил знакомого на Социалистической улице из-за долгов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Центрального района разыскивает участника конфликта со стрельбой в доме на Социалистической улице. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 16 марта поступило сообщение о том, что в зоне фуд-корта отеля, расположенного в доме 21 по Социалистической улице, неизвестные учинили драку, после чего один из участников конфликта выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента.

Полицейскими в отеле был обнаружен 24-летний гражданин сопредельного государства с травматической раной бедра. Молодой человек проживает в Петербурге с нарушением миграционного законодательства. Он пояснил, что в него в ходе конфликта на фоне долговых обязательств выстрелил из травмата малознакомый и скрылся с места происшествия.

Пострадавший был доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии отпущен на амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стрелка разыскивают полицейские.

Ранее в Гатчине мужчина обстрелял окна соседа на Карла Маркса.

Фото: Piter.tv