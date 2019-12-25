В посёлке Поляны пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья в сторону детской площадки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержала нетрезвого жителя поселка Поляны, который стрелял из охотничьего ружья в сторону детской площадки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 23 апреля в 18:30 поступило сообщение о том, что с балкона 4 этажа дома 57 по Выборгскому шоссе в поселке Поляны мужчина стреляет из ружья. Прибывшие полицейские задержали 44-летнего неработающего ранее судимого местного жителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Задержанный из охотничьего ружья с балкона своей квартиры шесть раз выстрелил в сторону детской площадки. Пострадавших в результате инцидента нет. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Стрелок помещен в спецприемник.

Полицейскими изъято гладкоствольное ружье, 49 охотничьих патронов и 6 гильз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным источника ЛенТВ24, оружие числится как похищенное в декабре 2015 года.

Ранее в Бокситогорске пьяный мужчина стрелял по прохожим из пневматики.

Фото: Piter.tv