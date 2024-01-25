В Бокситогорске пьяный мужчина стрелял по прохожим из пневматики

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В Бокситогорске оперативники задержали местного жителя, стрелявшего из пневматики в прохожих. Подробностями поделились в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию вечером 21 апреля поступили телефонограммы из больницы об обращении 15-летнего подростка (с травмой спины) и 22-летнего мужчины (с травмой предплечья), которые после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии были отпущены домой.

Полицейские установили, что в период с 17:30 до 17:50, неизвестный, находясь у пешеходной дорожки рядом с домом 11 по Садовой улице в Бокситогорске, выстрелил в подростка и мужчину из пневматического пистолета, после чего с места скрылся. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Около одиннадцати часов вечера в доме 22 по Социалистической улице по подозрению в совершении этого преступления задержан ранее судимый 35-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). У задержанного изъят пневматический пистолет, 2 газовых баллона и банка со стальными шариками.

Ранее в Волхове мужчина стрелял из ружья в соседскую собаку.

Фото: Piter.tv