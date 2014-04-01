В Волхове мужчина стрелял из ружья в соседскую собаку

По его словам, собака съела двух его куриц.

Полиция задержала жителя Волхова, выстрелившего из ружья в соседскую собаку. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 30 марта в 18:35 обратилась 42-летняя жительница дома 3 мкр. Пороги, которая сообщила, что ее сосед из гладкоствольного ружья выстрелил в ее собаку, которая находилась у дома. Стрелок промахнулся, поэтому животное не пострадало.

По указанному адресу полицейскими был задержан 45-летний житель соседнего дома, у мужчины изъято ружье 1950 года выпуска и патроны. Свой поступок он объяснил тем, что накануне собака якобы залезла в его курятник и съела двух куриц. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в Ленобласти выпивший хозяин дачи пристрелил забежавшую на участок собаку соседей.

Фото: МВД по СПб и ЛО