В Ленобласти выпивший хозяин дачи пристрелил забежавшую на участок собаку

С собакой по деревне гуляла 17-летняя девушка.

Пьяный житель Ленинградской области пристрелил собаку, которая забежала на его участок. Всё произошло на глазах несовершеннолетней хозяйки, выгуливавшей домашнего питомца по деревне. Возбуждено уголовное дело, стало известно "Оперативному прикрытию".

С заявлением в полицию обратился отец 17-летней девушки. Днём 16 марта несовершеннолетняя выгуливала собаку по деревне Заостровье (Ломоносовский район). В какой-то момент животное забежало во двор дачного дома 43-летнего местного жителя. Мужчина был пьян, он застрелил собаку на глазах её хозяйки.

Мужчину позднее задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. У него изъята пневматическая винтовка.

Ранее нападение собаки на жительницу Малой Балканской обернулось уголовным делом.

Фото: Piter.tv