Мошенники лишили петербургского изобретателя 8 млн рублей

Под предлогом сохранности накоплений злоумышленник убедил мужчину отдать деньги "курьеру".

В Петербурге изобретатель остался без 8 млн рублей из-за мошенников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 18 июня обратился 76-летний житель Выборгского района. По словам пенсионера, 13 числа ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником ФСБ. Под предлогом сохранности накоплений злоумышленник убедил мужчину отдать деньги "курьеру". На Коломяжском проспекте у жертвы забрали 4,5 млн рублей, позже возле дома по улице Академика Павлова – 2 млн рублей, потом на проспекте Просвещения – еще 1,5 млн рублей.

Преступников разыскивают, все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Piter.TV: на полях ПМЭФ обсудили ситуацию с телефонным мошенничеством в РФ.

Фото: Piter.TV