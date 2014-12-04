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На полях ПМЭФ обсудили ситуацию с телефонным мошенничеством в РФ
Сегодня, 17:25
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На полях ПМЭФ обсудили ситуацию с телефонным мошенничеством в РФ

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Сумма похищенного составила в 2024 году 295 млрд рублей, прогноз в текущем – до 340 млрд рублей.

На сессии Петербургского международного экономического форума "Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой" обсудили ситуацию с телефонным мошенничеством в стране. Об этом сообщил депутат парламента Северной столицы Андрей Рябоконь 19 июня. 

Сумма похищенного составила в 2024 году 295 млрд рублей, прогноз в текущем – до 340 млрд рублей. Ежедневно на телефоны граждан поступает по 6-8 млн звонков от злоумышленников. Только 30% не отвечают на незнакомые номера. Кроме того, на 74% за 3 года выросло число преступлений с участием подростков. 

Чтобы оградить детей от мошенников, необходимо как можно скорее принять нашу инициативу, предусматривающую обязательный родительский контроль над детскими гаджетами. Законопроект уже внесен в петербургский парламент, поддержан Советом законодателей Федерального Собрания РФ и рекомендован к внесению в Государственную Думу. 

Андрей Рябоконь, депутат петербургского парламента 

Ранее мы рассказывали о том, что в период ПМЭФ комтранс усилил контроль за соблюдением ПДД. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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