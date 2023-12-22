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Появилось видео задержания предполагаемых заказчика и исполнителя убийства юриста на Выборгском шоссе

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Были возбуждены уголовные дела по ст. 30, 105 УК РФ (покушение на убийство).

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 22 февраля опубликовали видео с момента задержания предполагаемых заказчика и исполнителя убийства 58-летнего адвоката у гимназии на Выборгском шоссе. Напомним, они перепутали юриста с его водителем.

В полицию Выборгского района 20 февраля поступила информация о ранении 41-летнего водителя автомобиля Toyota Camry у дома 7 по Выборгскому шоссе. Пострадавшего госпитализировали, и 22 февраля он скончался в больнице. Были возбуждены уголовные дела по ст. 30, 105 УК РФ (покушение на убийство).

Оперативники выяснили, что мужчина стал жертвой нападения по ошибке. Владельцем Toyota Camry является 58-летний адвокат. 

По роду деятельности у него возник конфликт с 51-летним коммерсантом,  который обратился к своему 50-летнему ранее судимому за бандитизм знакомому, и предложил ему за 5 млн рублей устранить оппонента. 

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Вчера, 22 февраля, задержали предполагаемых заказчика и исполнителя преступления. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: выборгское шоссе, задержаны подозреваемые, покушение на заказное убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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