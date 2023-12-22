Причастные к убийству водителя у гимназии на Выборгском шоссе задержаны

По данным источника, киллер, действительно, перепутал водителя с бывшим бизнесменом.

В Петербурге 22 февраля задержали подозреваемых в причастности к убийству 42-летнего водителя 58-летнего юриста на Выборгском шоссе. Удалось установить предполагаемых заказчика, стрелка и управлявшего автомобилем, который вез второго на место происшествия, передает tg-канал "112".

По данным источника, киллер, действительно, перепутал водителя с бывшим бизнесменом. Причина покушения на адвоката – спор из-за дома стоимостью в 20 млн рублей. Исполнителем стал 50-летний мужчина, привлекший к "делу" своего брата.

Известно, что заказал убийство юриста Р., выигравший суд о праве собственности на дом у его семьи. Отмечается, что адвокат "продолжил совать юридические палки в колеса" новому владельцу.

Напомним, киллер подошел к скончавшемуся со спины и совершил выстрел из огнестрельного оружия в затылок утром 20 февраля. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге скончался водитель, в которого выстрелили у гимназии на Выборгском шоссе.

Фото: Telegram / 112