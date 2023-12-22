Исполнитель и заказчик убийства на Выборгском шоссе отправлены в СИЗО

Срок меры – 17 апреля 2024 года.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении А. – исполнителя – и Р. – заказчика – убийства 58-летнего адвоката. Напомним, им вменяют п. "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму). Об этом рассказали в пресс-службе объединенных городских судов 23 февраля.

По данным следствия, не позднее 31 августа 2023 года Р., желая наступления смерти адвоката Адвокатской палаты Петербурга, полагая, что спор с ним по вопросу прав на объект недвижимости может быть решен в его пользу, предложил А. совершить убийство за вознаграждение в сумме не менее 5 млн рублей. Р. сообщил А. всю необходимую информацию и передал пистолет с глушителем.

После этого А. следил за потерпевшим, а 20 февраля, с целью убить юриста, приняв за него водителя, произвел выстрел последнему в затылок из пистолета у гимназии на Выборгском шоссе. Его госпитализировали, однако 22 февраля мужчина скончался в больнице.

А. против стражи не возражал, а Р. был не согласен с решением суда. Его адвокат просила домашний арест.

Срок меры – 17 апреля 2024 года.

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Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга