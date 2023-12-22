Заказчику и исполнителю убийства на Выборгском шоссе предъявлено обвинение

Ранее были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 150 УК РФ (покушение на убийство).

В Петербурге предъявили обвинение организатору и исполнителю убийства 58-летнего адвоката, совершенного у гимназии на Выборгском шоссе. Установлено, что жертвой нападения по ошибке стал 42-летний водитель, который скончался 22 февраля в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ 23 февраля.

Ранее были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 150 УК РФ (покушение на убийство). Сейчас же исполнителю и заказчику убийства юриста вменяют п. "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, не позднее 31 августа 2023 года Р., желая наступления смерти адвоката Адвокатской палаты Петербурга, полагая, что спор с ним по вопросу прав на объект недвижимости может быть решен в его пользу, предложил А. совершить убийство за вознаграждение в сумме не менее 5 млн рублей. Р. рассказал А. всю необходимую информацию и передал пистолет с глушителем.

После этого А. следил за потерпевшим, а 20 февраля, с целью убить юриста, приняв за него водителя, произвел выстрел последнему в затылок из пистолета. Его госпитализировали, однако 22 февраля мужчина скончался в больнице.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что суд Петербурга не стал арестовывать женщину, обвиняемую в убийстве знакомой в Кудрово.

Видео: пресс-служба СК РФ