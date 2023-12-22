Суд Петербурга не стал арестовывать женщину, обвиняемую в убийстве знакомой в Кудрово

Фигурантка дела пришла к правоохранителям с повинной.

Красногвардейский районный суд Петербурга не удовлетворил решение следствия об аресте 50-летней женщины, которую обвиняют в убийстве знакомой. В ее отношении возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30-п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе объединенных городских судов 21 февраля.

Фигурантку дела подозревают в причастности к расстрелу своей же знакомой в Кудрово в июле 2022 года. Установлено, что в 2021 году она вступила в сговор с мужчиной, направленный на убийство по найму. Обвиняемая заплатила ему 600 тыс. рублей за "услугу".

Тело 44-летней петербурженки с двумя огнестрельными ранениями в голову нашли в доме по Пражской улице в Кудрово. Фигурантка дела пришла к правоохранителям с повинной.

Подтверждено в суде, что Ш. является гражданкой РФ, ранее не судима, имеет постоянное место регистрации и жительства в ЛО, прочные социальные связи, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, является самозанятой, имеет постоянный источник дохода, страдает хроническими заболеваниями, ее личность установлена надлежащим образом и подтверждена документально. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Таким образом, суд решил, что женщина не скрывалась от следствия, не давила на свидетелей, и отказал следствию. Мужчина, которого она нанимала, провел в колонии за убийство 13 лет. Ранее его осудили еще на 7 лет.

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