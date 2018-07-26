Петербуржец оштрафован за нарушение режима военного положения

Мужчина вину признал и дополнил, что действительно был на улице в комендантский час.

Красногвардейский районный суд Петербурга оштрафовал жителя Шушар за нарушение режима военного положения (ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ). Об этом рассказала 25 декабря руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

К ответственности привлечен мужчина, который в 01:45 3 ноября находился на улице Ленина в поселке городского типа Новопсков в ЛНР. Так, он нарушил Указ Главы ЛНР от 24.10.2022 №1072/22.

Петербуржец вину признал и дополнил, что действительно был на улице в комендантский час. В ЛНР мужчина занимался волонтерством, доставлял посылки военнослужащим. Ему назначили штраф в 500 рублей.

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Фото: Piter.TV