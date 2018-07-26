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Петербуржец оштрафован за нарушение режима военного положения
Сегодня, 12:42
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Петербуржец оштрафован за нарушение режима военного положения

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Мужчина вину признал и дополнил, что действительно был на улице в комендантский час.

Красногвардейский районный суд Петербурга оштрафовал жителя Шушар за нарушение режима военного положения (ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ). Об этом рассказала 25 декабря руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. 

К ответственности привлечен мужчина, который в 01:45 3 ноября находился на улице Ленина в поселке городского типа Новопсков в ЛНР. Так, он нарушил Указ Главы ЛНР от 24.10.2022 №1072/22.

Петербуржец вину признал и дополнил, что действительно был на улице в комендантский час. В ЛНР мужчина занимался волонтерством, доставлял посылки военнослужащим. Ему назначили штраф в 500 рублей. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге заведующая детским садом получила "условку" за взятку холодильником. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красногвардейский районный суд, лнр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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