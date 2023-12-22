Они подозреваются в убийстве двух своих "коллег".

Оперативники в Петербурге задержали лидера банды из 90-х и двух его сообщников. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители задержали 61-летнего бывшего главаря банды, орудовавшей в Петербурге в 90-е годы, а также двух его подельников, 54-х и 52-х лет. Оперативники установили, что в 1997 году задержанные жестоким образом расправились со своими же "коллегами по цеху". Жертвами стали двое молодых "бригадиров", 23 и 24 лет, которые входили в то же преступное сообщество. По оперативным данным, между участниками банды произошел конфликт из-за кражи денег из "общака", в результате чего мужчин застрелили. Их убийство стало актом устрашения для других членов группировки.

Все трое в прошлом уже отбывали наказания за другие тяжкие преступления, среди которых убийства, вымогательства и бандитизм. Последние годы младший из задержанных вел отшельнический образ жизни и проживал в Ленобласти, лишь изредка наведываясь в Петербург к родственникам. Двое других активно занимались бизнесом. Бывший лидер банды являлся совладельцем крупной овощебазы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Все трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее попытка убийства мужчины на глазах у ребёнка на Выборгском шоссе попала на видео.

Фото и видео: МВД