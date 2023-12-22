Попытка убийства мужчины на глазах у ребёнка на Выборгском шоссе попала на видео

Подозреваемого разыскивает полиция.

Появился момент покушения на убийство у гимназии на Выборгском шоссе. Всё произошло на глазах ребёнка. Кадры с камеры видеонаблюдения показал СК по Санкт-Петербургу.

Напомним, по версии следствия, утром 20 февраля у гимназии на Выборгском шоссе неизвестный преступник по неустановленным мотивам выстрелил из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины. Подозреваемого разыскивает полиция.

Видео: ГСУ СК РФ по СПб