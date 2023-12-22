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Попытка убийства мужчины на глазах у ребёнка на Выборгском шоссе попала на видео

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Подозреваемого разыскивает полиция. 

Появился момент покушения на убийство у гимназии на Выборгском шоссе. Всё произошло на глазах ребёнка. Кадры с камеры видеонаблюдения показал СК по Санкт-Петербургу. 

Напомним, по версии следствия, утром 20 февраля у гимназии на Выборгском шоссе неизвестный преступник по неустановленным мотивам выстрелил из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший  госпитализирован в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины. Подозреваемого разыскивает полиция. 

Видео: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: выборгское шоссе, покушение, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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