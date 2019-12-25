В здании суда Петербурга подрались адвокат и пристав

У обоих зафиксировали многочисленные травмы.

В здании Красногвардейского районного суда Петербурга между 37-летним приставом и 41-летним адвокатом произошла драка. Об этом пишет 78.ru.

Адвокат пояснил, что ему необходимо было зайти в зал к судье, однако путь преградил пристав. После последний заломил руки адвокату, повредив также часы. Пострадавшего отвезли в отделение полиции.

У адвоката врачи диагностировали ушибы плеча, спины и коленных суставов, его спустя время отпустили в удовлетворительном состоянии. При этом пристав тоже пожаловался на адвоката: у него же зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы лица, рук и ног, ушибы правой кисти и лучезапястного сустава.

Адвокат и пристав написали друг на друга заявления в полицию. В ГУ ФССП России по Петербургу подчеркнули, что по факту случившегося начата проверка.

Пришедший в суд адвокат потребовал у судьи документы, которые ему уже были направлены судом по почте, что и было ему разъяснено. Однако гражданин продолжал настаивать на выдаче документов и вел себя агрессивно, в связи с чем в кабинет судьи был вызван судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. После законного требования судебного пристава покинуть помещение адвокат начал оказывать активное сопротивление. На место был вызван наряд полиции. Пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу

Фото: Piter.TV