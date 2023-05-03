В Петербурге в колонию на 2 года отправлен кровельщик, из-за которого на мальчика упал снег

Ребенок получил телесные повреждения.

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении кровельщика, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 2 ноября.

Фигурант, работая промышленным альпинистом в ООО "ФУРГОН-СЕРВИС" и получив заявку на уборку снега и наледи с кровли многоквартирного дома, расположенного на Новочеркасском проспекте, 37к1, в декабре 2023 года не принял мер по надлежащей очистке крыши. Так, на ней скопились снег, наледь и сосульки.

Кроме того, рабочий не оградил место около здания, куда могло упасть скопившееся на кровле. Из-за этого уже 19 декабря произошел сход снежной массы, которая упала на проходившего вдоль дома ребенка 2021 года рождения. Мальчика его мать везла в коляске, малыш получил телесные повреждения.

Кровельщик признал вину частично. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: пенсионерке, упавшей на льду в Адмиралтейском районе, выплатят 80 тыс. рублей компенсации.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга